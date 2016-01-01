أوروبا تطالب إسرائيل بالتراجع عن إغلاق معبر كرم أبو سالم

طالب الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة ، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قراراتها الأخيرة إغلاق معبر كرم أبو سالم في غزة ومنع التصدير وتقييد الصيد.



وقال الاتحاد ـ في بيان صادر عن الاتحاد ، أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - "إن القرار الإسرائيلي إغلاق نقطة عبور كرم أبو سالم وتقييد منطقة الصيد للفلسطينيين من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في غزة.



وأضاف " إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إسرائيل أن تتراجع عن هذه القرارات ، وفي الوقت نفسه ، يتوقع من حماس والجهات الفاعلة الأخرى في غزة التوقف عن الأعمال العنيفة والاستفزازات ضد إسرائيل والامتناع عن ذلك ، بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة الهادفة الى تدمير الممتلكات والأصول الإسرائيلية".



وتابع البيان "ينضم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى الجهود الحالية التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الآخرون ويدعمها للحد من التوترات وصون المصالحة الفلسطينية الداخلية وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة ، يجب أن يكون هذا هو محور عمل جميع الأطراف الآن".



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قبل أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم ، باستثناء عبور البضائع الإنسانية ، ومنع التصدير وتقييد منطقة الصيد للضغط على حركة حماس من أجل إيقاف أعمال إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.