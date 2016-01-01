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فن

راغب علامة يحيي حفلا بمهرجان إهمج 18 أغسطس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:36 م
راغب علامة
راغب علامة
سعيد فراج
يستعد النجم اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي ساهر له يوم 18 أغسطس المُقبل، على هامش فعاليات الدورة 8 لمهرجان إهمج في لبنان، وذلك بمنطقة إهمج الواقعة في شمال لبنان.

وكان راغب علامة، قد أعلن أيضًا عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن استعداده لجولة غنائية في أوروبا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المُقبلين.

وتأتي جولة راغب علامة في أوروبا كالآتي:

28 سبتمبر في شتوتجارت الالمانية

29 سبتمبر في فرانكفورت الالمانية

30 سبتمبر في برلين المانيا

6 أكتوبر في ميونخ المانيا

7 أكتوبر في لندن بريطانيا

12 أكتوبر في مالمو السويد

19 أكتوبر في دازلدورف المانيا

20 أكتوبر في روترد هولندا

يذكر أن آخر أعمال راغب علامة الفنية كان كليب "اللي باعنا" الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه، وتخطت مشاهداته حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

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