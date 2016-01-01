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أخبار العالم

مقتل متظاهر إثر مواجهات مع قوات الأمن في ميسان جنوبي العراق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:35 م
متظاهرون في العراق
متظاهرون في العراق
أش أ
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر إثر مواجهات مع قوات الأمن في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "التظاهرات التي شهدتها المحافظة، مساء اليوم، ادت الى مقتل متظاهر وإصابة 11 عنصرا أمنيا، بينهم ضابط، بجروح متفاوتة"، مضيفا أنه "نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وكان عشرات المتظاهرين في محافظة ميسان اقتحموا، مساء اليوم الجمعة، مبنى المحافظة في مركز مدينة العمارة، فيما فرقت القوات الامنية المتظاهرين قرب مبنى مجلس المحافظة باستخدام "القوة".

وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف، اليوم الجمعة، احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التي تشهد لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن انهاء البطالة بتوفير فرص عمل لابنائها، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

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