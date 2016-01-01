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كأس العالم

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:38 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو ابوبكر
حرص النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على الرد على عدد من أسئلة الجمهور عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ورد محمد صلاح على أحد متابعيه عن سؤال حول أخباره النفسية حاليا، بوضع رسم تعبيرى يشير إلى الاستغراب.

وأجاب صلاح عن سؤال حول إمكانية أخذ صورة معه، بـ"العنوان دلوقت ما يتوهش".

وكان أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الاثنين 2 يوليو، تمديده عقد جناح الفريق ونجمه المصري محمد صلاح بعقد طويل الأمد.

وأشار النادي الإنجليزي في بيان رسمي إلى أن عقده مع محمد صلاح يستمر حتى عام 2023.
شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام
شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام
شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام
شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

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