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الديهي: اتجاه مصر نحو إفريقيا كان خيارا استراتيجيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:42 م
صدى البلد
رقية محمد
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية لها أجندة واضحة، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الخارجية يخططان للاتجاه لجنوب إفريقيا ثم الاتجاه نحو جنوب أوروبا.

وأضاف "الديهى"، خلال لقائه في برنامج "مصر في أسبوع" عبر فضائية "TEN"، أن اتجاه الرئيس كان في إفريقيا منذ البداية، وزياراته كانت واضحة بخريطة للتحركات المصرية.

وتابع: "كان هناك تقارب شديد جدًا بين توجهات مصر وألمانيا في ملفات محددة، وهناك تباين في أخرى، وتناقض ملفات".

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