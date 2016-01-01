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أخبار العالم

#كاظم_الساهر_في_الطايف يتصدر تويتر السعودية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:43 م
صدى البلد
القسم الميداني
تصدر هاشتاج كاظم الساهر في الطايف، موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية نظرا لإحياء الفنان العراقي حفلا غنائيا بالطائف.

و غرد معجبين الفنان كاظم الساهر على الهاشتاج يشيدون بأغنيته الجديدة" دلوعتى".

غردت إحدى المعجبات قائلة: "‏‎#كاظم_الساهر_في_الطايف الفن والثقافة والحب والورد، اجتمعت الليله في الطائف مااروع القيصر والاجمل الجمهور الراقي في الطائف واتقان فن الاستماع والاستمتاع معا حمهور راقي جدا ".

بينما قال معجب آخر "‏‎#كاظم_الساهر_في_الطايف كلمات أغنيتهِ الجديدة دلوعتي، من كلمات الشاعر العريق كريم العراقي.. ستطيب السامعين، كلماتهِ راقية".
#كاظم_الساهر_في_الطايف يتصدر تويتر السعودية
#كاظم_الساهر_في_الطايف يتصدر تويتر السعودية
#كاظم_الساهر_في_الطايف يتصدر تويتر السعودية

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