وزيرة الصحة: خروج 10 من مصابي قطار البدرشين بعد تحسن حالتهم

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على خروج 10 من مصابي حادث قطار البدرشين من المستشفيات، مشيرة إلى أنها تتوقع خروج جميع الحالات خلال 3 أيام بحد أقصى.



وأوضحت زايد خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية « إكسترا نيوز »، أنه تم الدفع بـ35 سيارة إسعاف، ونقل 58 مصابا فور وقوع الحادث الي المستشفيات القريبة؛ مرددة : « لا يوجد مستشفى في العالم يمكنه استقبال كل حالات الحوادث، لذا تم توزيع المصابين على عدد من المستشفيات مثل البدرشين والهرم».



وتابعت زايد: « جميع الحالات مطمئنة و الإصابات بسيطة، وتم وضعها تحت الملاحظة ».