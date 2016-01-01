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وزيرة الصحة: خروج 10 من مصابي قطار البدرشين بعد تحسن حالتهم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:46 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على خروج 10 من مصابي حادث قطار البدرشين من المستشفيات، مشيرة إلى أنها تتوقع خروج جميع الحالات خلال 3 أيام بحد أقصى.

وأوضحت زايد خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية « إكسترا نيوز »، أنه تم الدفع بـ35 سيارة إسعاف، ونقل 58 مصابا فور وقوع الحادث الي المستشفيات القريبة؛ مرددة : « لا يوجد مستشفى في العالم يمكنه استقبال كل حالات الحوادث، لذا تم توزيع المصابين على عدد من المستشفيات مثل البدرشين والهرم».

وتابعت زايد: « جميع الحالات مطمئنة و الإصابات بسيطة، وتم وضعها تحت الملاحظة ».

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