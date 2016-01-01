البحرين تدين التفجير الإرهابى بباكستان

أعلنت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء البحرين عبر حسابها الرسمى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن إدانة وزارة الخارجية بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية ودعم جهودها في محاربة الإرهاب.



وإذ تعرب وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية باكستان الإسلامية ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين، فإنها تشدد على موقف مملكة البحرين الرافض بقوة لجميع اشكال العنف والتطرف والإرهاب والذي يؤكد على اهمية توثيق التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم في العالم.