استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

قال الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العيني، إن المشروبات السكرية المصنعة واللحمة الحمراء من الممنوعات لمريض السكر والإنسان الطبيعي.



وأضاف " الغزالي حرب " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإسراف في تناول اللحوم الحمراء يشكل خطرا على صحة الإنسان، وذلك الخطر يزداد في المنطقة العربية نظرا إلى حبنا لتناول البروتينات.



ونصح أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية طب قصر العيني، بشرب عصائر طبيعية، وعدم الجمع بين كافة النشويات الموجودة الأرز والمكرونة والخبز في يوم واحد حتى لا يكتسب الفرد المزيد من الوزن، متابعا:" لا يوجد نظام طعام خاص بمريض السكر".