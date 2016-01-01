اليوم.. الحكم في طعن عكاشة على حبسه سنة بتهمة تزوير الدكتوراه

تصدر محكمة جنح النقض اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.



وقضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود في وقت سابق، بقبول استشكال توفيق عكاشة، ووقف تنفيذ حكم حبسه سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه وأيدت حكم حبسه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.



وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عرايس، قضت فى 10 مايو العام الماضى، بحبس البرلمانى السابق توفيق عكاشة لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة.



وألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على الإعلامى توفيق عكاشة بمنطقة العجوزة، وقال مصدر أمنى إن الشرطة ألقت القبض على عكاشة أثناء استقلاله سيارة فى منطقة العجوزة، موضحا أنه هارب من حكم بالحبس سنة بمدينة نصر لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.

