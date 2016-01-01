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فن

أحمد حلاوة : فيلم الرجل الأخطر كوميديا عائلية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:16 م
صدى البلد
محمد نبيل
أكد الفنان أحمد حلاوة أنه سعيد بالعمل مع النجوم الشباب سامح حسين وإدوارد من خلال فيلم الرجل الأخطر والمنتظر طرحه خلال أيام فى دور العرض.

وأشار حلاوة إلى أنه فيلم للعائلة المصرية والعربية، ويتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، حيث بذل صناع العمل مجهودا كبيرا لخروج كل مشهد بصورة لائقة.

"الرجل الأخطر" بطولة جماعية تجمع الفنان سامح حسين وادوارد ورحمة حسن وهالة فاخر وسليمان عيد ومارتينا و تأليف :جوزيف فوزي ومن إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني : مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومهندس الصوت: مرسي عبدالمغني ومستشار إعلامي: موسي صبري. من انتاج: شركة فريدة لمالكها سلمي الشرقاوي ومحمد الاباصيري.

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