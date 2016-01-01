حبس المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمنشية ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته لشكه في سلوكها بمنشية ناصر.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر، إشارة من مستشفى باستقبالها عاملة بمستشفى خاص مصابة بطعنات متفرقة وتوفيت متأثرة بإصابتها.



وتبين من التحريات التى أمر بها اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها عامل بسبب خلافات زوجية لشكه فى سلوكها وعلمه فى الآونة الأخيرة بأنها على علاقة غير شرعية بأحد الأشخاص تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليها بـ " مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابتها والتي أودت بحياتها أمام أعين أولادهما ولاذا بالفرار إلى أن تم ضبطه.



واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

