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حوادث

حبس لصين سرقا صوماليا بالإكراه بمدينة نصر

السبت 14/يوليه/2018 - 06:01 ص
حبس متهم - ارشيفية
حبس متهم - ارشيفية
اسلام مقلد
أمرت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار أحمد لبيب، بحبس لصين 4 أيام سرقا صوماليا بالإكراه بمدينة نصر.

كانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقدها للحالة الأمنية بمنطقة سوق السيارات الحي العاشر من ضبط عاطلين وبحوزتهما "كتر".

جاء ذلك عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وساعة يد وسماعه من " صومالي " كرهًا عنه تحت تهديد السلاح .. واعترفا بارتكاب الواقعة.

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