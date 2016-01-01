حبس 4 أشخاص تعدوا على عامل وصوروه عاريا بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحبس 4 أشخاص 4 أيام، تعدوا على عامل وقاموا بتصويره عاريا وسرقة أجهزة من شقته بالمرج بسبب خلافات مالية بينهم.



تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل بتضرره من 4 أشخاص لقيامهم بالحضور لمسكنه والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا والاستيلاء منه علي بعض المنقولات "سخان ، بوتاجاز، 3 طقم خلاط، هاتف محمول، 2 فيزا كارت خاصة بالبنك الأهلي".



بإعداد الأكمنة اللازمة باماكن ترددهم اسفرت احداها عن ضبطهم وبحوزة الاول الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير المجني عليه .



واعترفوا بارتكاب واقعة التعدي عليه وتصويره عاريا بسبب خلافات مادية سابقة بينهم بينهم ، وأنكروا سرقة أيا من متعلقاته.

