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حوادث

حبس 4 أشخاص تعدوا على عامل وصوروه عاريا بالمرج

السبت 14/يوليه/2018 - 07:01 ص
حبس متهم - ارشيفية
حبس متهم - ارشيفية
رامى المهدي
أمرت نيابة المرج، بحبس 4 أشخاص 4 أيام، تعدوا على عامل وقاموا بتصويره عاريا وسرقة أجهزة من شقته بالمرج بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل بتضرره من 4 أشخاص لقيامهم بالحضور لمسكنه والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا والاستيلاء منه علي بعض المنقولات "سخان ، بوتاجاز، 3 طقم خلاط، هاتف محمول، 2 فيزا كارت خاصة بالبنك الأهلي".

بإعداد الأكمنة اللازمة باماكن ترددهم اسفرت احداها عن ضبطهم وبحوزة الاول الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير المجني عليه .

واعترفوا بارتكاب واقعة التعدي عليه وتصويره عاريا بسبب خلافات مادية سابقة بينهم بينهم ، وأنكروا سرقة أيا من متعلقاته.

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