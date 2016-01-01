حبس عاطلين اقتحما شركة في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية، بحبس عاطلين 4 أيام، اقتحما مقر شركة للتوريدات بالاميرية وتمكنا من سرقة أجهزة من داخلها.



وكان قسم شرطة الأميرية قد تلقى بلاغا من صاحب شركة قرر باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة 64 هاتف محمول ماركات مختلفة و 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " و جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين وجود تليفات بالباب الرئيسي بالشركة وخلع الكالون الخاص بها ، باجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات المحيطة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن عاطلين ارتكبا الجريمة تم ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الثاني بانه نظرا لمروره بضائقة مالية وسابقة تردده على الشركة لشراء بعض المستلزمات اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بداخل الشركة وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه بأسلوب "كسر الباب" باستخدام 2 مفك ،2 سنجه حديدية " ضبطت بإرشادهما.