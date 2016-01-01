بعد تعديل القرار.. الوزراء يقر تحويل 25% من أرصدة صناديق الحسابات الخاصة للحكومة شهريا بدلا من سنويا.. ونواب: يساعد على سد عجز الموازنة.. ويجنب الدولة اللجوء للاقتراض

الصناديق الخاصة بها فساد كبير يلزم المالية بمراقبتها

نائب يطالب بتحويل جميع أرصدة الحسابات الخاصة للموازنة وليس الفوائض فقط

نائب:

تحويل أرصدة الحسابات الخاصة للحكومة يجنبنا فوائد الدين



عقب إقرار الحكومة تحويل 25% من أرصدة صناديق الحسابات الخاصة للحكومة سنويا، تم تعديل القرار، ليكون التحويل شهريا، الأمر الذي ثمنه نواب البرلمان لما سيعود على الدولة من فوائد كبيرة، منها العمل على سد عجز الموازنة، وتجنب الوقوع فى فوائد الدين بسبب القروض التى تقوم بها الحكومة.



بداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن تحويل بعض فوائض أرصدة صناديق الحسابات الخاصة للحكومة، له فوائد عديدة، أهمها أنه يخفف عن الدولة بعض من فوائد الدين من عمليات التى تقوم بها الدولة، وذلك بعد أن أصبح تحويل نسبة الفوائض شهريا بدلا من سنويا.



وأضاف "شيبة" بأن حوكمة أرصدة الحسابات الخاصة قلل نوعا ما من الفساد المسيطر على بعض هذه الصناديق، بالإضافة إلى حصر هذه الصناديق ومعرفة أماكنها، بعد أن كانت تشهد حالة من الفوضي، مثمنا جهود لجنة الشئون الاقتصادية حول هذا الأمر.



من جانبه، أشاد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بقرار مجلس الوزراء بشأن تحويل 25% من فوائض أرصدة صناديق الحسابات الخاصة لحساب الحكومة شهريا، مؤكدا على أنها تهدف إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة.



وأضاف "الفقي" فى تصريحات خاصة، إلى ان القرار يعتبر خطوة أولى نحو ضم جميع أرصدة الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وليس الفوائض فقط، مرجعا ذلك إلى استخدام تلك الأرصدة فى صرف حوافز ومكافئات لكبار الموظفين دون وجه حق.



ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إلى أن أرصدة الحاسبات البحثية والخدمية، ستستثنى من التحويل، مؤكدا على أن تحويل حسابات الصناديق الخاصة للحكومة سيكون لها دور كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.



واختتم النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقوله: " إنه مع نهاية السنة المالية لموزانة العام الماضي، أثيرت فى اللجنة أزمة حسابات الصناديق الخاصة، التى تحتوي على ملايين الجنيهات دون الاستفادة منها، لافتا إلى أنه تم الاستقرار فى نهاية المناقشة، على تشكيل لجنة لحصر جميع الحسابات الخاصة فى الدولة.



وأشار "السيد" ل "صدى البلد" إلى أنه تقرر أيضا أن تتولى وزارة المالية التصرف فى أموال هذه الحسابات، إلا أنه بعد حصر عددهت، تقرر أن تؤول 25% من فوائض الحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.



وأشاد النائب بقرار مجلس الوزارء باستمرار تحويل فوائض أرصدة الحسابات الخاصة هذا العام، والذى كان قد طبق العام الماضي، مضيفا بأن القرار يلزم الهيئات بصرف الشيكات بعلم ورقابة وزارة المالية، مما يخلق نوعا من توازن تلك الصناديق ويقضى على الفساد الذي لحق بها.