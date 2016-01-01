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أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:54 م
صدى البلد
حمزة شعيب
كشف "فايز"، أحد مصابي حادث انقلاب قطار البدرشين، عن اللحظات الأخيرة قبل وقوع الحادث، مضيفا: "القطر كان ماشي كويس، وفجأة قبل المحطة ضرب فرامل سريعة والعربية اتقلبت بينا".

وتابع "فايز" خلال تصريحاته لـ فضائية "أون لايف" اليوم الجمعة: "وقت انقلاب العربة الناس صوتت والكراسي اتقلبت علينا، وجم ناس أنقذونا، نشكر ربنا".

وأضاف آخر: "القطار اتهز فجأة ثم فرمل، وخرج عن القضبان واتقلب، والأهالي كسروا الزجاج وأخرجونا، وكنا كلنا بنخرج بعض، ولكن الإصابات خفيفة".

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