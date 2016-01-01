مسلحون يطلقون النار على متظاهرين جنوب العراق

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم، أن اشتباكات وقعت في مركز محافظة ميسان جنوب العراق أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.



وبحسب مراسل الوكالة فإن عددا من المسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز المحافظة بالرصاص، مشيرًا إلى أن مقر الحكومة المحلية للمحافظة تم اقتحامه من قبل "مندسين" في التظاهرات.



وأكد الناشط المدني عن محافظة ميسان، حسنين المنشد، في تصريح للوكالة، أن "مندسين في التظاهرة التي شدد أنها سلمية، اقتحموا مبنى المحافظة، في مركز المدينة، ونفذوا عمليات تخريب فيها".



وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، اليوم الجمعة، احتجاجات على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء.



وتشهد البصرة لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها.



وتصاعدت الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة، حسب السومرية نيوز.