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أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى تفجير المجمع الانتخابي الباكستاني إلى 128 شخصا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:52 م
تفجير انتحاري في
تفجير انتحاري في باكستان
أش أ
أعلن مسؤول باكستاني ارتفاع عدد قتلى الانفجار الانتحاري الذي وقع في مجمع انتخابي بمقاطعة ماستونج بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان إلى 128 شخصا عى الأقل.

وقال وزير داخلية ولاية بلوشستان اغا عمر بونغالزاي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية اليوم الجمعة - إن عدد قتلى التفجير الذي وقع في بلدة ماستونج "ارتفع الى 128 قتيلا".

ووقع التفجير الذي اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، في بلدة ماستونج قرب كويتا عاصمة بلوشستان وجاء بعد ساعات من انفجار قنبلة ادى الى مقتل اربعة اشخاص في تجمع انتخابي في بانو في شمال غرب البلاد.

وقتل في الانفجار سيراج ريساني الذي كان يتنافس على مقعد الولاية عن حزب عوامي بلوشستان الذي تأسس حديثا، بحسب ما ذكر وزير داخلية الولاية اغا عمر بونغالزاي .

واضاف ان "مير سيراج ريساني توفي متأثرا بجروحه اثناء نقله الى كويتا"، وهو الشقيق الاصغر لرئيس وزراء الولاية السابق مير اسلام ريساني.

ويأتي التفجير بعد ساعات من مقتل اربعة اشخاص واصابة 39 اخرين عندما انفجرت قنبلة مخبأة داخل دراجة نارية قرب قافلة لسياسي باكستاني في بانو الجمعة قرب الحدود الافغانية.

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