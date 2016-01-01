قصة طبيب تخدير أنقذ أطفال الكهف بلهجته الأسترالية .. صور

ساعدت لهجة الدكتور ريتشارد هاريس الأسترالية على تهدئة فريق كرة القدم المحاصرين ومدربهم، أثناء عمله على تحريرهم من أعماق كهف في تايلاند.



وتم الإشادة بطبيب التخدير من أديلايد بأنه "بطل الشعب التايلاندي" بعد إطلاق سراح جميع أعضاء الفريق الإثني عشر والمدرب ، 25 عاما ، من الكهف في شيانج راي يوم الثلاثاء الماضي بعد مهمة شاقة.



عمل الدكتور هاريس و فريق من الغواصين الكهوف ذوي الخبرة من جميع أنحاء العالم لعدة أيام لتحرير المجموعة ، الذين كانوا عالقين داخل الكهف لمدة أسبوعين.



وذكرت صحيفة "نيوز كورب" أن الطبيب البالغ من العمر 53 عاما، قام ببناء علاقة قوية مع الأولاد المحاصرين ، وبناء ثقتهم قبل نجاح مهمة الإنقاذ.



أعطى الدكتور هاريس الأدوية المضادة للقلق للفريق، حتى يسترخى أعضاؤه خلال الرحلة الطويلة خارج الكهف.



وقال الغطاس البريطاني جون فولانثن (47 عاما) الذي عثر على الصبية ومدربهم داخل الكهف ، إن اللهجة الأسترالي للطبيب كانت "مريحة ومطمئنة" للأولاد.



وأوضح الغواص بعد هبوطه في مطار هيثرو ان الدكتور هاري ، الطبيب الأسترالي ، جيد جدًا ، و إنه يتمتع بطريقة جيدة جدًا في السرير ، ولديه لهجة أسترالية لطيفة جدًا ، ويبدو أنه الاطفال العالقين بالكهف وجدوا هذا الاسترخاء التام والطمأنينة بلهجته".



