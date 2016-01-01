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صبري فواز: "بنات حواء حلوين وأقوياء وعشان تكسبهم ارجع ورا".. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 01:42 ص
صدى البلد
البهي عمرو
أكد الفنان صبري فواز إنه تعرف على زوجته عزة موسى في أثناء دراسته في كلية آداب إسكندرية حيث كانت تدرس في قسم التاريخ؛ موضحا أنه عن الخلافات الزوجية معها يستسلم.

وقال فواز خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "سي بي سي cbc"، الجمعة، أن الراجل الجدع يرجع لورا مع مراته"، مضيفًا "بنات حواء حلوين وأقوياء وعشان تكسبهم ارجع ورا".

وكشف عن عمر ابنيه مروان يدرس في الجامعة وصبا في الصف الثالث الابتدائي، قائلًا "ديمقراطي في منزلي خاصة مع أولادي، قلبي يسعهم كلهم بغضبهم ونرفزتهم".

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