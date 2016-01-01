برلماني يطالب بتحويل أرصدة الحسابات الخاصة للموازنة العامة

أشاد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، بقرار مجلس الوزراء بشأن تحويل 25% من فوائض أرصدة صناديق الحسابات الخاصة لحساب الحكومة شهريا، مؤكدا على أنها تهدف إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة.



وأضاف "الفقي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى ان القرار يعتبر خطوة أولى نحو ضم جميع أرصدة الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، وليس الفوائض فقط، مرجعا ذلك إلى استخدام تلك الأرصدة فى صرف حوافز ومكافئات لكبار الموظفين دون وجه حق.



ولفت إلى أن أرصدة الحاسبات البحثية والخدمية، ستستثنى من التحويل، مؤكدا أن تحويل حسابات الصناديق الخاصة للحكومة سيكون لها دور كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع بقرار ينص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة.



واستثنى القرار حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى.