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فن

في عيد ميلاد أحمد خليل ... زواجه من سهير البابلى بدأ بـ"خناقة " وهذا سر الأنفصال

السبت 14/يوليه/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
أحمد عمر البهى
يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد خليل , والذى قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة، ولعل أبرزها كتيبه الإعدام، ملك روحى، جاءنا البيان التالى وغيرها من الأعمال .

وتزوج الفنان أحمد خليل عدة مرات وكان أبرزها من الفنانة سهير البابلى، حيث التقى أثناء تصوير إحدى السهرات الدرامية , إلا أن هناك سوء تفاهم حدث بينهما فتشاجرا مع بعضما خلال التصوير إلا أنهما أصبحا بعد ذلك أصدقاء ليتم الزواج خلال شهور .

وأرجع " خليل " سبب انفصالهما للحالة النفسية السيئة، آنذاك، حيث ,كان يشعر بفارق النجومية بينهما.

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