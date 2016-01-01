في عيد ميلاد أحمد خليل ... زواجه من سهير البابلى بدأ بـ"خناقة " وهذا سر الأنفصال

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد خليل , والذى قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة، ولعل أبرزها كتيبه الإعدام، ملك روحى، جاءنا البيان التالى وغيرها من الأعمال .



وتزوج الفنان أحمد خليل عدة مرات وكان أبرزها من الفنانة سهير البابلى، حيث التقى أثناء تصوير إحدى السهرات الدرامية , إلا أن هناك سوء تفاهم حدث بينهما فتشاجرا مع بعضما خلال التصوير إلا أنهما أصبحا بعد ذلك أصدقاء ليتم الزواج خلال شهور .



وأرجع " خليل " سبب انفصالهما للحالة النفسية السيئة، آنذاك، حيث ,كان يشعر بفارق النجومية بينهما.