في عيد ميلاد أحمد خليل ... زواجه من سهير البابلى بدأ بـ"خناقة " وهذا سر الأنفصال

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد خليل , والذى قدم العديد من الأعمال الفنية المهمة، ولعل أبرزها كتيبه الإعدام، ملك روحى، جاءنا البيان التالى وغيرها من الأعمال .
وتزوج الفنان أحمد خليل عدة مرات وكان أبرزها من الفنانة سهير البابلى، حيث التقى أثناء تصوير إحدى السهرات الدرامية , إلا أن هناك سوء تفاهم حدث بينهما فتشاجرا مع بعضما خلال التصوير إلا أنهما أصبحا بعد ذلك أصدقاء ليتم الزواج خلال شهور .
وأرجع " خليل " سبب انفصالهما للحالة النفسية السيئة، آنذاك، حيث ,كان يشعر بفارق النجومية بينهما.
وتزوج الفنان أحمد خليل عدة مرات وكان أبرزها من الفنانة سهير البابلى، حيث التقى أثناء تصوير إحدى السهرات الدرامية , إلا أن هناك سوء تفاهم حدث بينهما فتشاجرا مع بعضما خلال التصوير إلا أنهما أصبحا بعد ذلك أصدقاء ليتم الزواج خلال شهور .
وأرجع " خليل " سبب انفصالهما للحالة النفسية السيئة، آنذاك، حيث ,كان يشعر بفارق النجومية بينهما.