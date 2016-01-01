طلب إحاطة لشراء محول كهربي لمجمع طبي بنجع حمادي

تقدم النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، موجه للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشراء محول كهربي للمجمع الطبى بقرية الخضيرات، التابعة لمركز نجع حمادى، محافظة قنا.



وأشار "الغول" فى الطلب، إلى أن المحول يهدف إلى تشغيل المستوصف كمركز للغسيل الكلوي بالقرية، خاصة مع انتشار مرض الفشل الكلوي بشكل ملحوظ فى القرية كلها.



ولفت النائب فى طلب الإحاطة المقدم لوزيرة التخطيط، إلى أن المستوصف الطبي بقرية الخضيري يحتاج إلى معاونة ومساندة من جانب الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية به، لاسيما وأنه مبنى بالجهود الذاتية.