برلماني يطالب بتفعيل موازنة البرامج والأداء

طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، بتفعيل موازنة البرامج والأداء بدلا من موازنة البنود وتطبيقها على جميع الوزرارات وذلك بهدف الإصلاح الإداري داخل مؤسسات الدولة، فضلا عن تفعيل الرقابية البرلمانية والقضاء على ظاهرة إهدار المال.



وأوضح الفقي في تصريحات خاصة، أن موازنة البرامج تهتم بتبويب موازنات الوحدات الإدارية المختلفة إلى وظائف ومهام، ثم برامج رئيسة ثم برامج فرعية، يتم الربط بينها وبين البيانات المالية، أما موازنة الأداء فتقوم بتزويد الإدارة بوسائل القياس الدقيقة مثل: تكلفة الوحدة، وقياس العمل، ومعدلات الأداء.



ونوه النائب إلى أن موازنة البرامج والأداء تعمل على رفع كفاءة أداء أجهزة الرقابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقويم والرقابة، إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومي من خلال تحديد علمي مسبق بتكلفة ما سينفذ من أعمال، فضلا عن رفع كفاءة الوحدات الحكومية في إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الحكومية.