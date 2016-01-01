برلماني: الرقابة الصارمة تجفف منابع الفساد الإداري بالدولة

حذر النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، من خطورة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة، مؤكدا أنه يعد أشد أنواع الفساد حيث يتعلق بالسياسات الخاطئة التي تؤدي بدورها إلى قرارات خاطئة تتسبب في انهيار المؤسسات وإهدار المال العام.





وفي هذا السياق، طالب "عمارة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بتفعيل توصيات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة خطة الإصلاح الإداري ومشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بجانب تفعيل الرقابة الصارمة على مؤسسات الدولة لتجفيف منابع الفساد ومحاسبة المسئولين من جانبه.



