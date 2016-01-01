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برلمان

اقتراح بإرسال وفد برلمانى للعزاء فى وفاة نجل عمر المختار

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:01 م
نواب
نواب
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أعد النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، مذكرة بشأن إرسال وفد برلمانى برئاسة الوكيل الأول للبرلمان العربى، وحضور عدد من مجلس النواب المصرى، وذلك لتقديم واجب العزاء فى وفاة نجل شيخ الشهداء فى ليبيا ULV HGLOJHV، مؤكدا تقديمه للمذكرة غدا السبت، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لسرعة تقديم واجب العزاء للقبائل الليبية.

وقالت تقارير اعلامية ليبية، إن محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء فى ليبيا عمر المختار قد توفى عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بحى الحدائق فى مدينة بنغازى شرق البلاد.

ويعتبر محمد عمر المختار هو النجل الوحيد لشيخ الشهداء عمر المختار، وينحدر من قبيلة المنفة التى تقطن فى شرقى ليبيا، وتدهورت الحالة الصحية لنجل عمر المختار خلال الأشهر القليلة الماضية وظهرت عليه أعراض الشيخوخة بشكل واضح وتوفى على عمر يناهز 97 عامًا.

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