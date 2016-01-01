إنشاء كلية العلوم الصحية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

أعلن الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة عن صدور قرارا جمهورى بانشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية ضمن كليات الجامعة .
واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2018 ، باستبدال نص البند 7 من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 .
وأشار الى انه يتخص هذا القرار بإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصه بالبند رقم 7 بالنص الآتي: 7- كلية العلوم الصحية التطبيقية فيما نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها رقم 27 مكرر (ب)، الصادر في 10 يوليو 2018.
واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2018 ، باستبدال نص البند 7 من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 .
وأشار الى انه يتخص هذا القرار بإنشاء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصه بالبند رقم 7 بالنص الآتي: 7- كلية العلوم الصحية التطبيقية فيما نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها رقم 27 مكرر (ب)، الصادر في 10 يوليو 2018.