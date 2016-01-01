برلماني يطالب بتفعيل إدارة أزمات الوزراء بعد حادث البدرشين

قال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طنطا ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالحزب، إن السكة الحديد أمن قومي ولابد من النظر لها ومعالجة ما بها من أوجه قصور، وكل المشاكل ستحل، حتى لا نعطي انطباعًا سيئا عن مصر للخارج.



وأضاف "طعيمة" في بيان له، أن مجلس الوزراء لابد أن يفعل أكثر إدارة الأزمات يكون لها مركز إعلامي قوي وهو الذي يعطي البيانات، متابعًا: "حال وقوع حوادث من أي نوع حوادث يتم نقل المرضى لمستشفيات جامعية وليست مركزية ويكون هناك ممثل من كل وزارة تابعة لإدارة الأزمات وقوة من الأطباء والممرضين جاهزة 24 لاستقبال أي حالات طارئة، وأن تتعاون في إدارة الأزمات كل الجهات المعنية من الصحة، الشرطة و الإسعاف وغيرها".



وأكد نائب المصريين الأحرار أنه سيطالب بتفعيل إدارة الأزمات لمجلس الوزراء في الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب.