ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني يطالب بتفعيل إدارة أزمات الوزراء بعد حادث البدرشين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:47 م
البرلمان المصري
البرلمان المصري
أمينة الدسوقى
قال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طنطا ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالحزب، إن السكة الحديد أمن قومي ولابد من النظر لها ومعالجة ما بها من أوجه قصور، وكل المشاكل ستحل، حتى لا نعطي انطباعًا سيئا عن مصر للخارج.

وأضاف "طعيمة" في بيان له، أن مجلس الوزراء لابد أن يفعل أكثر إدارة الأزمات يكون لها مركز إعلامي قوي وهو الذي يعطي البيانات، متابعًا: "حال وقوع حوادث من أي نوع حوادث يتم نقل المرضى لمستشفيات جامعية وليست مركزية ويكون هناك ممثل من كل وزارة تابعة لإدارة الأزمات وقوة من الأطباء والممرضين جاهزة 24 لاستقبال أي حالات طارئة، وأن تتعاون في إدارة الأزمات كل الجهات المعنية من الصحة، الشرطة و الإسعاف وغيرها".

وأكد نائب المصريين الأحرار أنه سيطالب بتفعيل إدارة الأزمات لمجلس الوزراء في الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب.

ترشيحاتنا

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

مدرب كرواتيا يضع المغرب ضمن أفضل 3 منتخبات بالمونديال

من قلب حادث قطار البدرشين.. محمد يتحدى الموت ويحتضن لعبة ابنته.. صور

موعد مباراة بلجيكا وانجلترا .. تعرف على القنوات الناقلة

رئيس قطار البدرشين يكشف تفاصيل وأسباب الحادث.. فيديو

ترامب يتسبب فى فضيحة بأول لقاء يجمعه بالملكة إليزابيث.. فيديو

الزمالك يهزم الوصل الإماراتي 5-1 في مباراة ثلاثية الأشواط

مرتضى منصور: فرجاني ساسي في الزمالك لمدة 3 سنوات

الفيفا يدعو رئيس الاتحاد السكندري لحضور نهائي المونديال

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

سر العربة 9 في حادث البدرشين .. الناجون: رأينا الموت بأعيننا .. فيديو وصور

ننشر صورا جديدة لحادث قطار البدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

فيديو

6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل
أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟