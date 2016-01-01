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فن

فى ذكرى ميلاده .. 5 معلومات عن علي الكسار

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:45 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير على الكسار، والذي رحل عن عالمنا، بعد أن قدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والمسرحية، واستطاع أن يكون واحدًا من أبرز الفنانين الكوميدين فى مصر، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- اسمه الحقيقى "علي خليل سالم"، وهو من مواليد 13 يوليو 1887.

2- بدأ العمل فى صناعة الأحذية "سروجي" ، ثم عمل كسفرجى ثم دخل عالم الفن.

3- أنشأ فيما بعد فرقة مسرحية حملت اسم "مصطفى أمين وعلي الكسار"، عام 1916.

4- بدأ حياته في فيلم قصير صامت حمل اسم "الخالة الأميركانية".

5- تعرض إلى أزمة مالية فى نهاية حياته ولم يستطع أن يوفر ثمن علاجه من السرطان.


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