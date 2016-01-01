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برلمان

برلماني: انقلاب قطار المرازيق يتطلب وقفة حاسمة

السبت 14/يوليه/2018 - 02:01 ص
قطار المرازيق
قطار المرازيق
أحمد أيمن
طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بوقفة جادة ونهائية مع المسؤلين عن السكة الحديد وقيادات الهيئة التي تتولى أمرها، قائلا:"انقلاب القطار الاسباني في منطقة المرازيق بالجيزة، بعد خروج ثلاث عربات عن القضبان يؤكد أن هيئة السكك الحديدية لم تعالج أخطائها بعد رغم المليارات التي ضخت في عمليات التطوير داخل الهيئة".

وشدد "اسماعيل" في بيان له، على ان سقوط عشرات الإصابات بين الركاب وفق الحصيلة المبدئية والقول أن ذلك راجع الى خطأ من عامل التحويلة يؤكد وجود أخطاء جسيمة داخل الهيئة وأنها اصبحت تمثل خطر كبير.

وطالب النائب بوقفة نهائية وحاسمة ومحاسبة المخطئين داخلها والعمل على تطويرها تطويرا حقيقيا، لأنها تخدم الملايين من الركاب كما أنها هيئة عريقة ولا يعقل أن تتم كل هذه الحوادث داخلها.

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