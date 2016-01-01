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ديني

ما حكم ذكر الله والصلاة على النبي من المصلين أثناء خطبة الجمعة

السبت 14/يوليه/2018 - 03:46 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا طلب الخطيب ممن يستمعون خطبة الجمعة أو غيرها أن يذكروا الله أو يصلوا على رسول الله ﷺ ، فلا بأس أن يجيبوه إلى هذا ، ولا يعد هذا من الكلام المنهي عنه في الصلاة.

وأضافت لجنة الفتوى، أن هذا الأمر قربة وطاعة انضمت إلى طاعة أخرى وهي حضور الخطبة وسماعها، شريطة ألا يشوش على غيره، ولا يعكر هذا على الأمر بالإنصات، فالإنصات وعدم الكلام منصرف إلى غير ذلك مما يشغل عن سماع الخطبة .

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