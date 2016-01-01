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ورش عمل لتدريب فرق المسرح بجامعة المنيا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:47 م
ورش عمل لتدريب فرق
ورش عمل لتدريب فرق المسرح بجامعة المنيا
ايمن رياض
نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع شبكة تثقيف الأقران التابعة لجامعة أسيوط، ورشة عمل لتدريب فرق المسرح بالجامعة بقاعة النشاط الثفافي بمتحف الفن الحديث بالجامعة ، بحضور طلاب من مختلف كليات الجامعة، بهدف رفع وعى المشاركين بالقضايا المجتمعية وتدريبهم علي المهارات الفنية.

حاضر في الورشة عبير جمال منسق شبكة تثقيف الأقران بمحافظة المنيا، واشرف علي التنظيم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وعماد محمد زكي مدير عام رعاية الطلاب واميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني وفاطمة صالح مسئول النشاط.

وأشار الدكتور مصطفي عبد النبي الى أن الورشة ضمت طلاب جامعة المنيا من مختلف الكليات لرفع الوعى الثقافي لديهم خلال الأجازة الصيفية، مضيفًا بأن الورشة تفتح المجال أمام الطلاب للتعامل مع ثقافات متنوعه ومجالات مختلفة تتيح لهم الفرصة لرفع كفاءتهم وخبراتهم المجتمعية ،وهذا ما تسعي الجامعة إلي تنفيذه بخطة النشاط الطلابي هذا العام .

وأوضحت عبير جمال أن الورشة تتناول عددا من القضايا الهامة التي تمس مجتمعنا كقضايا النوع بالمجتمع وقضايا الصحة السكانية والإنجابية، كما دارت محاور الورشة حول مفهوم تلك القضايا وطرق التعبير عنها، وذلك عن طريق تقنيات تفاعلية مع المشاركين والمدربين، مضيفه بأن الورشة تعتمد علي تقنيات مسرح تفاعلي، للخروج في نهاية التدريب بعرض مسرحي يقوم بعرض هذه القضايا وحلولها علي المجتمع.

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