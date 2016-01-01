رحمة حسن في دور العرض خلال أيام بعد تجاوز أزمة الصور

تدخل الفنانة رحمة حسن لدور العرض خلال أيام بفيلم الرجل الأخطر، وهو من بطولة سامح حسين، ادوارد، احمد حلاوة، سليمان عيد.



رحمة اعتذرت لجمهورها مساء اليوم عن نشرها صور أثارت انتقادات لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وقالت رحمة حسن: "كنت مسافرة مع أصدقائي منهم سلمي الكاشف والتقطت صورا عادية من فترة وتم سرقة هذه الصور عن طريق "الهاكر".



وكانت رحمة حسن تعرضت لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية باتخاذ إجراء قانوني ضدها أو شطبها من النقابة، مؤكدين أن جلسة التصوير التي خضعت لها لا تليق بفنانة مصرية.