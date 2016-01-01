قطار البدرشين انقلب وهاجر ولدت رجب

مصائب قوم عند قوم فوائد ...قصة هاجر عبدالله حجاب السيدة الثلاثينية التي كانت تستقل قطار البدرشين الذي تعرض لحادث انقلاب .



البداية عندما استقلت "هاجر" القطار وهي حامل في شهرها التاسع بصحبة أحد أقاربها ،وسرعان ما انقلب القطار عند مزلقان المرازيق بالبدرشين بمحافظة الجيزة وتم نقلها الي مستشفى البدرشين الجديد ضمن مصابي القطار.



دخلت الحالة كمصابة وسرعان ما شعرت بألم في البطن واجتمع علي الفور أخصائيو النساء والتوليد وقرروا إجراء عملية ولادة قيصرية.



ويقول الدكتور سامي مدير المستشفي ان "هاجر" وضعت مولودها وهو بحالة جيدة بعد وضعه في حضانة ووضع الام تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة مع استقرار حالتها وتم اطلاق اسم "رجب"علي المولود الجديد.



وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجمالي أعداد المصابين جراء حادث قطار البدرشين، حيث وصل العدد النهائي الى ٥٨ مصابا.. جاء ذلك خلال زيارتها للمصابين بمستشفيي الهرم والعجوزة .



طالبت وزيرة الصحة والسكان الأجهزة المختلفة بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين والرعاية اللازمة لهم ولذويهم.



أوضح الدكتور أحمد محي مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أنه تم نقل 28 مصابا من موقع الحادث الى مستشفى الهرم، 7 منهم سيتم خروجهم خلال الساعات القادمة، بينما تم نقل 7 مصابين الى مستشفى البدرشين، خرج منهم 6 حالات خروج لتحسن حالتهم الصحية، وتبقى حالة واحدة تحت العلاج.



وأشار "محي" الى انه تم نقل 23 مصابا الى مستشفى الحوامدية، مضيفا الى تحويل 2 منهم الى مستشفى معهد ناصر و21 حالة الى مستشفى العجوزة، 3 منهم في الرعاية المركزة.



وأضاف "محي" انه خلال زيارة وزيرة الصحة لمستشفى العجوزة وجهت بنقل 3 من المصابين الى مستشفى معهد ناصر ليكونوا مع أبنائهم المحجوزين بمستشفى معهد ناصر.



أوضح "محي" ان الإصابات تراوحت مابين كدمات وسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسم واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسد وحالات ما بعد الارتجاج وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.



الجدير بالذكر ان فور وقوع الحادث تم الدفع بــ 40 سيارة اسعاف الى موقع الحادث للاجلاء ونقل المصابين.