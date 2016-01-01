المستثمرين: لابد من إعادة صياغة العلاقة بين المستثمر وجهات الحكومة

طالب محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، باعادة صياغة العلاقة بين المستثمر المصرى و الجهات الحكومية المختلفة فى البلاد بما يحقق له الامان و يدفعه للعمل بكامل طاقته لخدمة بلده.



قال جنيدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المستثمر الوطنى افضل دعاية لجذب الاستثمارات الاجنبية و توطين الاستثمار المحلى لذا لابد تخفيف الاعباء المفروض عليه وتقديم تسهيلات تسمح له فى التوسع فى مشروعاته القائمة و ضخ استثمارات جديدة اذ دائما ما نصطدم بصغار الموظفين فى الهيئات الحكومية المختلفة مثل الضرائب التامينات و المحليات والوزارات مما يؤدى الى مزيد من العراقيل التى تتسبب فى فقدان الوقت و المال، مضيقفا أن المناخ الاستثمارى الان يمر بأزمة خانقة نتيجة لحالة الكساد التى تشهدها الاسواق و ارتفاع معدلات التضخم الذى ساهم فى تراجع القوة الشرائية للمواطنين ، ونحتاج الى وزراء "صنايعية "للخروج من الأزمة سريعا.



وحول اطلاق حملة "استثمر فى مصر"للترويج للاستثمار فى كاس العالم بروسيا، أشار نقيب المستثمرين الصناعيين، الى أن الحملات الترويجية خلال الاحداث الرياضية تستهدف فى الأساس جذب السياحة وليست الاستثمارات حيث اغلب جمهورها من الطبقات الشعبية وفوق المتوسطة، وتابع:"كاس العالم ليس المكان المناسب للترويج للاستثمار وانما المؤتمرات الاقتصادية الكبرى مثل مثل دافوس ، البورصات العالمية ،حيث دائما ما تجذب الشركات والمؤسسات المالية الكبرى للبحث عن فرص استثمارى للتوسع فى اماكن مختلفة فى العالم".



أكد جنيدى ، أن أغلب المشروعات الاستثمارية الناحجة فى مصر الان كانت نتيجة جهود شخصية للرئيس عبد الفتاح السيسى حيث سعى للترويج له بنفسه مثل العاصمة الادارية الجديدة و محور تنمية قناة السويس فضلا عن الطفرة التى شهدتها فى مصر فى قطاعى البترول و الكهرباء.



وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اطلقت الخريطة الاستثمارية لمصر والتي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات المختلفة وتضمنت فرصا استثمارية في مشروعات قومية كبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديد . وتم الترويج لها خلال فعاليات كأس العالم