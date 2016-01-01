هل سورة الفاتحة تعادل أربعين يمينًا

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا صحة لما يقال أن الفاتحة تعادل أربعين يمينا ، والواجب على المسلم أن يفي بالعهد قال تعالى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" المائدة: 1.



واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى": وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" النحل: 91" مشيرة إلى أن نكث اليمين وإخلاف الوعد حرام شرعا .



