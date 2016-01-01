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ديني

هل سورة الفاتحة تعادل أربعين يمينًا

السبت 14/يوليه/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا صحة لما يقال أن الفاتحة تعادل أربعين يمينا ، والواجب على المسلم أن يفي بالعهد قال تعالى "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" المائدة: 1.

واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى": وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ" النحل: 91" مشيرة إلى أن نكث اليمين وإخلاف الوعد حرام شرعا .

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