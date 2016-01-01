ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة ناصر ماهر مع الأهلي

رفض ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فكرة إطلاق مصطلح التمرد على غيابه عن تدريب أبناء الرداء الأحمر، دون إذن كما ردد البعض.



وقال ناصر لأحد اللاعبين الذى تحدث معه هاتفيًا للاستفسار عن الواقعة، إنه مندهش مما يسمعه فى وسائل الإعلام حول تمرده على ناديه.



وأضاف أن الجميع يجب أن يعرف القصة الكاملة لما حدث معه فى الفترة الماضية خاصة أنه يومًا ما حين عرضوا عليه الإعارة قلت لهم نصًا: "لا أرى نفسى سوى بفانلة الأهلي.. الآن فقط تذكروا حسابي".



وأوضح ناصر لزميله فى الفريق أنه حين أصيب قبل ثلاثة أعوام بالرباط الصليبي لم يتحدث معه أحد نهائيًا ولو حتى من قبيل الاطمئنان على الإصابة..»، كنت أخوض برنامجا تأهيليا فى التتش بمفردى ولا حتى يكلف أحد نفسه الذهاب إلى والكلام ولو من باب المجاملة».



وتابع: "ظللت لعامين أتدرب وأحاول أن أتخطى حاجز الإصابة..عدت وجاء لى عرض إعارة من حرس الحدود برفقة كريم نيدفيد ولكنى رفضت وقلت لهم لا أرى نفسى سوى بفانلة الأهلي..لا أدرى لماذا يحاولون إفساد علاقتى بجماهير النادي؟، فى العام التالى طلبوا منى الإعارة لبتروجت..بكيت ثم ذهبت ومنها إلى سموحة العام الماضى الذى وجدت فيه كل تقدير وحب وراحة نفسية.. عدت لمستواى وتألقت حتى أصبحت لاعبا أساسيا».



وأكد ناصر لزميله أنه حين طلب منه الأهلى العودة من الإعارة للعب فى الفريق الأحمر لم يصدق نفسه فالحمل قد قارب على التحقيق ، وقال :»عدت بعد أن خضت نهائى كأس مصر مع سموحة وكنت أفضل لاعب فى المباراة بشهادة الجميع..كانت لدى إصابة ..تدربت وعدت وشاركت فى مباراة الشمس الودية ولكن فى معسكر كرواتيا كل شىء تغير».



وأضاف: تحدثت مع الجهاز الفنى فى طلب وحيد اننى أتمنى منهم القيد الإفريقى لأكون على الطريق الصحيح وأمر المشاركة من عدمه هو قرار المدير الفنى باتريس كارتيرون..لم أطلب المشاركة أساسيًا أو حصولى على ملايين كما تردد»، موضحا : "لم ألعب سوى عشر دقائق فى المباراة الودية الأولى بمعسكر كرواتيا وبدت الأمور تتضح انى خارج الحسابات لذا طلبت من محمد يوسف الموافقة على رحيلى إلى سموحة الذى وجدت فيه راحة نفسية لا مثيل لها من عامل الملعب وحتى رئيس النادي».



وتابع: "كل ما ذكر حول طلبى اللعب أساسيًا غير صحيح فلست مجنونًا لأقول ذلك كما أننى لم أتحدث نهائيًا فى أموال رغم أنه حق أصيل لي، حين تولى الكابتن محمد يوسف المسئولية قال لى سوف يتم تعديل عقدى قلت له..أريد أن العب إفريقيًا ولا يهمنى الأموال فقال لى أجتهد فى التدريبات وسوف نري".



وشدد ناصر ماهر لزميله فى الـأهلى خلال الاتصال الهاتفى أن الجميع يتحدث عن طلبه أن يكون عقده الجديد من الفئة الأولى وهذا لم يحدث نهائيًا ولم يتكلم مع أحد فى هذا الجانب، وقال إنه جدد تعاقده قبل ثلاثة مواسم مقابل 400 ألف جنيه سنويا لمدة خمس سنوات وهو الرقم نفسه الذى سيتقاضاه الآن بل لم يحصل على مليم واحد من النادى رغم عودته من سموحة حتى الآن .



وأضاف: هل يوجد لاعب يلعب فى الدورى المصرى كله يحصل على هذا الرقم سنويًا..ما بالك بالأهلى نفسه..أقسم بالله لم أتحدث فى الشق المالى نهائيًا ورغم ذلك أجد نفسى مظلومًا ..كل ما طلبته القيد افريقيًا فقط خاصة أن طريقى مفتوح لتحقيق حلمى باللعب فى القلعة الحمراء..وأعد جماهيره بالقتال لحصد اللقب الإفريقى الغائب».



وأوضح: كل ما أطلبه هو تقدير كل الظروف التى تحيط بي.. أريد أن ألعب أفريقيا وأمر المشاركة من عدمه هو قرار الجهاز الفنى فقط ..أو السماح لى بالإعارة من جديد إلى سموحة خاصة أنهم سوف يمنحونى 8 أضعاف ما أحصل عليه فى الأهلى بجانب التقدير فى كل شيء»، وتابع: هل يعقل أو يصدق أحد أنى لاعب مغترب ليس لى إقامه فى النادى أو حتى شقة تابعة له.. فى سموحة وفروا لى كل شيء».



وشدد ناصر ماهر لزميله أن غيابه عن التدريبات لإنهاء بعض الأوراق الخاصة به فى المنصورة والجهاز الفنى يعرف ذلك ولا يمتلك أى عروض نهائيًا.. ولن يلعب فى مصر سوى للأهلى أو سموحة حتى يرتاح قلب البعض.