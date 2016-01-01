الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض كلاسيكيات السينما التسجيلية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نشاطه وعروضه السينمائية تحت إشراف السيناريست مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٨ يوليو الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء.



ويعرض المركز فيلمين؛ الأول بعنوان "حكاية من زمن جميل" إخراج سعيد الشيمى، والثانى بعنوان "البطيخة" إخراج الراحل محمد خان، وذلك بمقر المركز بوسط البلد.



ويفتح مركز الثقافة السينمائية - أحد الصروح الفنية التابعة لقطاع الإنتاج الثقافى - أبوابه للجمهور والسينمائيين والإعلاميين مجانا، انطلاقا من الدور الذى يقع على عاتق وزارة الثقافة لنشر الوعى الفنى والثقافى ووصوله إلى مختلف طبقات الشعب.