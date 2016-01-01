الأزمات تجبر إيران على وقف تصدير الكهرباء والمياه

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الجمعة، أن بلاده أوقفت تصدير الكهرباء والمياه إلى الخارج بالكامل.



وقال أردكانيان في تصريح للصحفيين تعليقًا على أزمة الكهرباء والمياه المستمرة في عموم إيران: "على عكس المزاعم، نحن الآن قمنا بتخفيض مستوى تصدير المياه والكهرباء إلى الصفر"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إسنا).



وأوضح أن استمرار التصدير سيفاقم وضع قطاع الكهرباء الراهن في البلاد، مشيرًا إلى أن طهران أوقفت تصدير الطاقة إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان والعراق، على خلفية مشاكلها.



ولفت الوزير الإيراني إلى أن أزمة المياه باتت اليوم في وضع معقد، داعيا إلى بذل الجهود لحلها.



وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية في إيران، إسحاق جهانجيري قد أكد الثلاثاء الماضي خلال زيارة إلى مدينة أصفهان أن أزمة شح المياه لا تقتصر على مدينة أصفهان وإنما باتت قضية عامة في إيران.