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فن

ماغي بو غصن تجري عملية جراحية في الرأس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:45 م
ماغي بو غصن
ماغي بو غصن
سعيد فراج
كشفت مواقع إخبارية لبنانية، عن خضوع الفنانة ماغي بو غصن لعملية جراحية في الرأس صباح اليوم الجمعة، ولم يكشفوا عن طبيعتها.

وأوضحت التقارير الإخبارية التي تم نشرها، أن العملية التي خضعت لها ماغي بو غصن غير خطيرة، ولم يكشفوا عن أي تطورات صحية للفنانة اللبنانية.

وحرص عدد من الفنانين على الدعاء لـ "ماغي بو غصن" في أزمتها، على رأسهم الفنانة سيرين عبد النور التي قالت في تغريدة لها: "سلامتك قلبك يا ماغي الله يشفيكي ويخليكي لعيلتك وولادك ويقومك بالسلامة".
ماغي بو غصن تجري عملية جراحية في الرأس

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