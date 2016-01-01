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جد طفل الشروق يسرد تفاصيل واقعة الاختطاف.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:40 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف فايز مالك، جد طفل الشروق المختطف، تفاصيل جديدة عن اختطاف ابن نجله من قبل عصابة بمدينة الشروق، باستخدام سيارة ملاكي، والمكالمات الهاتفية التي أجريت بينه وبين الخاطفين؛ مشيرا إلي أن الخاطفين طلبوا مبلغ 100 ألف دولار؛ والعائلة لم تتفاوض معهم وأبلغتهم أن المبلغ جاهز، بالإضافة لإبلاغ السلطات بواقعة الخطف.

وأضاف «فايز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخر الأسبوع»، والمُذاع عبر فضائية "المحور" وتقدمه الإعلامية « دينا يحيى » ، أن كاميرا المنزل صورت واقعة الاختطاف كلها» وردد: « الخاطفون كل يوم ينزلوني القاهرة وفي الأخر يقولولي لا أرجع في قوات جاية معاك، أنا كنت مستعد أدفع عمري عشان حفيدي يرجعلي».

وأكد «فايز» علي التنسيق مع الداخلية من اللحظة الأولى وانتقل فريق عمل من الضباط لمعاينة الواقعة، وتم ضبط الخاطفين؛ مقدما لهم الشكر لما بذله من مجهودات كبيرة لنجدته حفيدة.

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