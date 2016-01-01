عبير صبري تنشر صورة لها على الانستجرام

نشرت الفنانة عبير صبري عبر صفحتها على "إنستجرام" صورة لها وهى ترتدى قبعة ونظارة شمس وهو مالاقي استحسان عدد من جمهورها.



وتواصل عبير حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "بيت السلايف"، والمقرر الانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن احدث أعمال عبير صبري كان مسلسل «الطوفان» وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.