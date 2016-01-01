صبري فواز: أنا مدمن قراءة وضيعت فلوسي على الكتب .. فيديو

قال الفنان صبري فواز، إن تعاونه مع المخرج خالد يوسف في ثلاثية الأفلام (دكان شحاتة، كلمني شكرا، كف القمر) بمثابة نقلة في مشواره الفني.



وكشف خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة "سي بي سي cbc"، الجمعة، عن أنه يحب الغناء وله طقس خاص قبل تصوير المشاهد، قائلا: "بشغل مزيكا بحبها، وأدندن معاها".



كما كشف عن حبه للقراءة منذ الصغر وحكى عن موقف طريف قائلا: "مدمن قراءة، وضيعت فلوسي على الكتب كنت في الإسكندرية وشوفت كشك وكان زي كنز ليا فاشتريت كتب كثيرة ولم أكن أملك ما يكفي من مال فاضطريت لدفع كل ما معي في جيبي حينها ولم يكفي لكن صاحب الكشك، قالي شكلك غاوي وبالفعل أخذ الفلوس ولم يتبقى معي مال لأعود للسكن، لاقيت موقف كفر الشيخ وركبت ونزلت قريتي لقيت خالي وطلبت يحاسبلي".



وكشف عن "أبوخ" موقف تعرض له بسبب قلة المال قائلا: "اضطريت ألغي ميعاد مع فتاة بسبب عدم امتلاكي مال كافي".



وقال عن شخصية عماد التي جسدها في مسلسل رحيم الذي عرض على شاشة "سي بي سي cbc" في المارثون الرمضاني لعام 2018 قال: "نجاح عماد له صدى واسع، رأيته بنفسي في مصر وبيروت، وعماد حقق جماهرية أكثر من الشخصيات الأخرى التي أدتها في رمضان".