ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فيسبوك وتويتر وألفابيت يخضعون للاستجواب أمام الكونجرس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:10 م
فيسبوك
فيسبوك
رويترز
قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة إن اللجنة ستعقد يوم الثلاثاء جلسة لسماع شهادات خبراء من فيسبوك وتويتر وألفابيت المالكة ليوتيوب وجوجل بشأن تحكم شركات مواقع التواصل الاجتماعي في المحتوى لأسباب سياسية.

وانتقد جمهوريون محافظون في الكونجرس شركات التواصل الاجتماعي بسبب ما يقولون إنها ممارسات مسيسة دفعتها لمحو بعض المضامين وهو اتهام ترفضه تلك الشركات.

وقال بوب جودلات رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة إنه سعيد لأن الشركات ستوفد خبراء "للرد على أسئلة متعلقة بممارسات تعديل المضمون في الولايات المتحدة وفي الخارج".

ترشيحاتنا

ليفربول يعلن ثالث صفقاته قبل الموسم الجديد

الزمالك يهزم الوصل الإماراتي 5-1 في مباراة ثلاثية الأشواط

رئيس الوزراء يتابع حادث انقلاب قطار البدرشين مع الوزراء المعنيين.. ويؤكد: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم تشيلسي

استدعاء وزير النقل فى البرلمان بسبب حادث قطار البدرشين

بيان شديد اللهجة من البحرين إلى قطر بسبب كأس العالم

ترامب يتسبب فى فضيحة بأول لقاء يجمعه بالملكة إليزابيث.. فيديو

الفيفا يدعو رئيس الاتحاد السكندري لحضور نهائي المونديال

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تعديل الكاف موعد انطلاق أمم الكاميرون

وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد

رئيس قطار البدرشين يكشف تفاصيل وأسباب الحادث.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

درة فى إطلالة مثيرة عبر الإنستجرام.. صور

وزيرة الصحة تزور مصابي حادث قطار البدرشين في مستشفى الهرم .. فيديووصور

فيديو

صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو
محامٍ لـ عبلة الهوارى: قانون الأحوال الشخصية به إجحاف ضد الرجل
أحد المصابين يروي اللحظات الأخيرة قبل حادث قطار البدرشين..فيديو
استشاري سكر: اللحمة الحمراء والعصائر المعلبة محظورة.. فيديو
استشاري يكشف أسباب عدم التئام جروح مريض السكر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟