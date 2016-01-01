فيسبوك وتويتر وألفابيت يخضعون للاستجواب أمام الكونجرس

قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة إن اللجنة ستعقد يوم الثلاثاء جلسة لسماع شهادات خبراء من فيسبوك وتويتر وألفابيت المالكة ليوتيوب وجوجل بشأن تحكم شركات مواقع التواصل الاجتماعي في المحتوى لأسباب سياسية.



وانتقد جمهوريون محافظون في الكونجرس شركات التواصل الاجتماعي بسبب ما يقولون إنها ممارسات مسيسة دفعتها لمحو بعض المضامين وهو اتهام ترفضه تلك الشركات.



وقال بوب جودلات رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب في بيان اليوم الجمعة إنه سعيد لأن الشركات ستوفد خبراء "للرد على أسئلة متعلقة بممارسات تعديل المضمون في الولايات المتحدة وفي الخارج".