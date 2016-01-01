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اقتصاد

النفط يغلق مرتفعا لكنه ينهي الأسبوع على خسائر

السبت 14/يوليه/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
رويترز
ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة امس الجمعة مع تضرر الإمدادات من إضراب عن العمل في النرويج واحتجاجات في العراق، لكنها سجلت ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن أعيد فتح موانئ ليبية وتوقعات بأن إيران ربما ستظل تصدر بعض الخام على الرغم من عقوبات أمريكية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 88 سنتا، أو 1.18 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 75.33 نقطة. لكنها تنهي الأسبوع على خسارة قدرها 2.7 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 0.97 بالمئة، لتسجل عند التسوية 71.01 دولار للبرميل. لكنها أيضا تنهي الأسبوع على خسارة تبلغ حوالي 3.9 بالمئة.

وقلصت السوق مكاسبها في أواخر الجلسة بفعل تقرير لبلومبرج بأن إدارة ترامب تدرس بجدية استخدام الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة وهو ما سيعني إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق. ويحتوي الاحتياطي الإستراتيجي على حوالي 660 مليون برميل تكفي الإمدادات لحوالي ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأضرب مئات من العمال في حفارات بحرية للنفط والغاز في النرويج عن العمل يوم الثلاثاء بعد أن رفضوا اتفاقا مقترحا بشأن الأجور، وهو ما أدى إلى إغلاق حقل نفطي تشغله شل.

وفي العراق خرج محتجون إلى شوارع مدينة البصرة النفطية لليوم الخامس على التوالي ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع مطالبين بوظائف وتحسين الخدمات الحكومية.

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