وزير النقل: الحمد لله مافيش وفيات في حادث المرازيق

علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على حادث قطار المرازيق صباح اليوم، قائلا: "الحمد لله لم يحدث أى حالات وفيات".



وأضاف عرفات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة: "خطة تطوير السكك الحديدية معلومة للجميع، ولا يمكن أن نتحمل استمرار هذه الحوادث، وفى هذه المنطقة حدثت مشكلة فى 2015 و2016، وشكلنا لجنة فنية تقوم بدورها".



وتابع الوزير :خطوط "القاهرة- بني سويف" "القاهرة - الإسكندرية" تعتبر أكثر نسبة اشغالية في العالم كله".