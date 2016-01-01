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وزير النقل: الحمد لله مافيش وفيات في حادث المرازيق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:18 م
صدى البلد
رقية محمد
علق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على حادث قطار المرازيق صباح اليوم، قائلا: "الحمد لله لم يحدث أى حالات وفيات".

وأضاف عرفات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة: "خطة تطوير السكك الحديدية معلومة للجميع، ولا يمكن أن نتحمل استمرار هذه الحوادث، وفى هذه المنطقة حدثت مشكلة فى 2015 و2016، وشكلنا لجنة فنية تقوم بدورها".

وتابع الوزير :خطوط "القاهرة- بني سويف" "القاهرة - الإسكندرية" تعتبر أكثر نسبة اشغالية في العالم كله".

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