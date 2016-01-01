محمد صلاح على رأس المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2018.



وكان قد توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف البريميرليج برصيد 32 هدفا لهذا الموسم .



وكشفت الصحيفة أن محمد صلاح يتنافس على الجائزة مع كل من: لوكا مودريتش كرواتيا "ريال مدريد" ، كريستيانو رونالدو البرتغال "ريال مدريد سابقا يوفنتوس حاليا"، كيفن دي بروين بلجيكا "مانشستر سيتى"، ليونيل ميسي الأرجنتين " برشلونة"، كيليان مبابي فرنسا "باريس سان جيرمان"، نيمار داسيلفا البرازيل "باريس سان جيرمان".