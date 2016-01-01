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فن

كريم عفيفى ومحمد أنور يستعدان لعمل سينمائى

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:07 م
صدى البلد
أحمد البهى
يستعد الفنانان محمد أنور وكريم عفيقى للتحضير الى عمل سينمائى جديد , حيث يواصلان حاليًا متابعة كتابة السيناريو تمهيدًا لأختيار فريق العمل والمخرج .

يذكر ان محمد انور وكريم عفيفى يستعدان لتصوير موسم مسرحى جديد من مسرح مصر , والذى يقوم بالإشراف عليه الفنان أشرف عبد الباقى, حيث قام فريق العمل بالحصول على إجازة عقب شهر رمضان .

يذكر ان احدث أعمال كريم عفيفى مسلسل " سك على اخواتك ", والذى شارك فى بطولته على ربيع وسلوى خطاب وهنا الزاهد وسهر الصايغ .

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