وزير النقل: انتظروا خطة تطوير السكة الحديد نهاية 2019

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن المواطنين يشهدون تطوير منظومة القطارات نهاية 2019، وليس هذا العام كما يتردد، مضيفا "نحتاج 17 مليار جنيه لتحسين منظومة الإشارات، مشددا على أن الإشارات هي السبب في حوادث القطارات ".



وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن هناك مشروعات لتقليل الأخطاء البشرية أو جعلها شبه معدومة، موضحًا أن نتائج تطوير السكك الحديدية ستظهر نهاية 2019.



وتابع وزير النقل: "السكة الحديد تحتاج لنظام الربط الإلكتروني وهو ما يعمل به العالم حاليا لتقليل الخطأ البشري".

